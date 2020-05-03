قصة مباراة.. الفراعنة يهزمون الكاميرون بثلاثية والصقر يعتذر بطريقة خاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك مباريات مثيرة تظل حاضرة فى أذهان متابعى الكرة المصرية، رغم مرور سنوات طويلة عليها تظل حديث الصباح والمساء بين عشاق الساحرة المستديرة، يتذكرون أبطالها وأحداثها بمزيد من الإعجاب، ومن بينها مواجهة منتخب مصر مع نظيره الكاميرونى 2010.
ففى 25 يناير 2010 فاز منتخب مصر على الكاميرون بنتيجة 3/1 ليصل الفراعنة إلى المربع الذهبى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها أنجولا وذلك فى المباراة التى جرت بينهما يوم الاثنين 25 يناير 2010 على ملعب استاد اومباكا بمدينة بنجويلا الأنجولية.
وسجل قائد الفريق المصرى أحمد حسن ثلاثة أهداف فى المباراة، منها هدف أحرزه فى مرماه وهو هدف الكاميرون الوحيد فى المباراة، ليحتفل لاعب خط الوسط الذى يبلغ من العمر آنذاك 34 عاما بهدفه المائة والسبعين دوليا.
وافتتحت أهداف المباراة بهدف حسن فى مرماه فى الدقيقة 25 ولكن لم ينته الشوط الأول دون أن يقدم حسن اعتذارا رسميا عن هذا الخطأ للجمهور المصرى ليطلق قذيفة لا تصد ولا ترد بقدمه اليمنى فى الدقيقة 37 لتسكن شباك الحارس الكاميرونى كارلوس كاميني.
وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 فى وقتها الأصلى ويلعب الفريقان شوطين إضافيين يتمكن خلالهما النجم الصاعد بقوة محمد ناجى جدو من إحراز هدف منتخب الفراعنة الثانى فى الدقيقة الأولى من الشوط الإضافى الأول ويعقبه حسن بعدها بثلاث دقائق بهدف من ضربة ثابتة خارج منطقة جزاء الكاميرون اعترض عليه لاعبو الكاميرون على أساس أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى.
وأظهر حكم المباراة الجنوب أفريقى جيروم ديمون البطاقة الحمراء لمدافع الكاميرون اوريليان شيديو فى الدقيقة 111 من الشوط الرابع.
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