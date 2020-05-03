شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينفي عرض المقاصة لشراء 3 لاعبين خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مسئولو النادي الاهلي تلقيهم عرضاً من نظراؤهم في المقاصة لشراء بعض لاعبي الفريق الأحمر أمثال محمود وحيد الظهير الأيسر وحسين السيد لاعب الفريق المُعار للصفاقسي التونسي وكذلك أحمد الشيخ الذي سبق ورحل للمقاصة أكثر من مرة على سبيل الإعارة.

وشهدت الفترة الماضية تناثر أنباء حول رغبة الفريق الفيومي في ضم الثلاثي السابق أو أحداً منهم وهو ما نفاه مسئولو القلعة الحمراء الذين أكدوا أنهم لم يتلقوا عروض رسمية ولا شفهية لضم الثلاثي السابق أو بعضهم.

من ناحية أخرى ، أكد مسئولو الأهلي بأن بعض وكلاء اللاعبين يستغلّون اسم النادي في تسويق بعد اللاعبين الأجانب ،وذهبوا إلى أن الأهلي لم يتفاوض مع لاعبين كثيريين تم تداول أسماؤهم خلال الفترة الماضية وهو أمر غريب لأن مثل هذه المفاوضات لم يدخلها النادى من الأساس ولا تعدو كونها مجرد محاولات من بعض السماسرة لاستغلال اسم الأهلي الكبير في زيادة أسعار بعض اللاعبين.

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وفي هذا الشأن نفي مسئولو الاهلي ما تناقلته بعض التقارير التونسية مؤخراً حول وجود مفاوضات من جانب الأهلى لضم التونسى فراس شواط، مهاجم الصفاقسى التونسى، والمعار إلى صفوف فريق أبها السعودى ، وشهدت الفترة الماضية تداول أنباء حول رغبة الأهلى فى ضم لاعب الصفاقسى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل بحث الأهلى عن صفقات هجومية .

وأكد مسئولو القلعة الحمراء أن المهاجم التونسى خارج حساباتهم تماماً ولا يُفكرون فيه بأى حال من الأحوال، وأكدوا أن هناك أكثر من لاعب أجنبى ومحلى مُرشح لتدعيم الفريق الأحمر، سواء فى مركز "الجناح" أو صانع الألعاب أو الهجوم، لكن ليس من بينهم فراس شواط، وشددوا على أن اللاعب التونسى كان معروضا على الأهلى فى منذ عام تقريباً لكن لم يدخل النادى فى مفاوضات رسمية معه.