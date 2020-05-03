شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يتصدر قائمة أغلى 7 وزراء دفاع في الايجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربع محمود علاء مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر، على عرش قائمة أغلى مدافعي الدوري المصري في الموسم الجاري، بقيمة مادية بلغت 16 مليون ونصف جنيه تقريباً، بعد لعروض القوية التي قدمها علاء مع الزمالك.

ومنذ انضمامه إلى نادي الزمالك، أعاد محمود علاء أسطورة المدافع الهداف إلى القلعة البيضاء، بعدما نجح المدافع المخضرم في إحراز 31 هدفاً بالقميص الأبيض خلال 105 مشاركة مع الزمالك، وصنع هدفين أيضاً.

وجاءت قائمة أغلى مدافعي الدوري المصري كالتالي:

محمود علاء

بلغت القيمة التسويقية لمدافع الزمالك حوالي 950 ألف يورو، أي ما يعادل 16 مليون ونصف جنيهاً مصرياً، وخلال الموسم الجاري شارك محمود علاء مع الزمالك في 24 مباراة وسجل خلالهم 5 أهداف.

علي جبر

جاء علي جبر مدافع بيراميدز في المركز الثاني بقيمة تسويقية بلغت 800 ألف يورو، أي ما يعادل 13 مليون و800 ألف جنهياً مصرياً، وبصفة عامة شارك جبر مع بيراميدز في 20 مباراة بالموسم الجاري وسجل هدفين.

رامي ربيعة

في المركز الثالث جاء رامي ربيعة، حيث بلغت القيمة التسويقية لمدافع الأهلي حوالي 650 ألف يورو أي ما يعادل 9 ملايين و600 ألف جنيهاً مصرياً، وبصفة عامة شارك رامي ربيعة مع الأهلي في 22 مباراة في مختلف البطولات خلال الموسم الجاري، كما تساوى سعد سمير مدافع القلعة الحمراء مع رامي ربيعه في نفس القيمة السعرية، ويغيب سعد عن المشاركة منذ فترة بسبب اصابته بقطع في وتر أكيليس.

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محمود متولي

احتل محمود متولي المركز الرابع وبلغت القيمية التسويقية لمدافع النادي الأهلي، حوالي 475 ألف يورو أي ما يعادل 8 ملايين و200 ألف جنيهاً مصرياً، وشارك محمود متولي في 13 مباراة مع الأهلي منذ انضمامه للفريق الأحمر في الصيف الماضي قادماً من الاسماعيلي.

محمود الونش

بلغت القيمة التسويقية لمدافع الزمالك حوالي 475 ألف يورو أي ما يعادل 8 ملايين و200 ألف جنيهاً مصرياً، ليحتل المركز الخامس، وشارك الونش مع الزمالك في 18 مباراة بالموسم الجاري.

أحمد أيمن منصور

احتل أحمد أيمن منصور المركز قبل الأخير في القائمة بقيمة مادية بلغت 400 ألف يورو أي ما يعادل 7 ملايين جنيهاً مصرياً تقريباً، وشارك أحمد أيمن منصور مع بيراميدز في 19 مباراة بالموسم الجاري.

ياسر إبراهيم

في المركز السابع والأخير جاء ياسر إبراهيم وبلغت القيمة التسويقية لمدافع القلعة الحمراء حوالي 325 ألف يورو أي ما يعادل 5 ملايين و600 ألف جنيهاً مصرياً، وبصقة عامة استطاع ياسر إبراهيم أن يثبت أقدامه مع الفريق الأحمر بعد العروض القوية التي قدمها، وشارك مع الأهلي في الموسم الجاري في 10 مباريات.