شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر :رئاسة الوزراء وراء رحيلي من الزمالك بسبب مباراة الاهلي موسم 99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق انه تمت اقالته موسم 99 من الجهاز الفني للزمالك بعد قرار رئيس الوزراء وقتها كمال الجنزوري عقب مباراة الأهلي الشهيرة والتي تم الانسحاب منها بعد 3 دقائق اعتراضا علي طرد أيمن عبد العزيز.

تابع فاروق جعفر في تصريحات لبرنامج لعبة وحكاية مع سيف زاهر علي قناة اون تايم سبورتس الانسحاب وقتها كان قرار جماعي .

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في سياق متصل كشف ايمن عبد العزيز مدرب نادي الزمالك ان مباراته الشهيرة أمام الاهلي موسم ٩٩ والتي حصل فيها علي الطرد الشهير بعد ٣ دقائق بعد تدخله مع ابراهيم حسن وقتها انه تم رفض استكمال المباراة من قبل فاروق جعفر مدرب الزمالك وقتها وطلبنا بترك الملعب اعتراضا علي القرار.

تابع عبد العزيز ان اسماعيل سليم نائب رئيس نادي الزمالك وقتها طلب مننا استكمال المباراة بناء علي تعليمات كمال درويش رئيس نادي الزمالك لكننا كلاعبين و جهاز فني رفضنا استكمال المباراة .

تابع نجم الزمالك السابق انه لو عاد به الزمن لاستكمل مباراة الاهلي ولم ينسحب من اللقاء مؤكدا انه تخاصم هو وإبراهيم حسن لمدة ٦ اشهر عقب تلك المباراة وتم الصلح بعد جلسة من قبل الإعلامي جمال العاصي واسامه خليل وتم إنهاء الأمر بالصلح .

اضاف ايمن عبد العزيز ان تلك المباراة تسببت في رحيل مجلس ادارة الزمالك برئاسة كمال درويش الي جانب رحيل محمد صبري بعدها عن الفريق وأيضا تم حل مجلس ادارة اتحاد الكرة .