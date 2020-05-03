شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد الفضيل يستعيد ذكرياته مع الأهلي بهدف في إنبي ويعاتب وائل جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد شريف عبد الفضيل، لاعب النادي الأهلي السابق، ذكرياته هدفه مع المارد الأحمر في شباك إنبي، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر. وعلق عبد الفضيل على الفيديو: هدف عالمى بس مش عارف ليه وائل جمعة مكنشى عايزنى أحتفل مع الجماهير ؟!.. #الاهلي_فوق_الجميع #الأهلى_وبس #أساطير_الأهلى.

ليرد وائل جمعة: أنت صدقت انه جول حلو بس كنا محتاجين التاني يا معلم ونضمن الفوز.

على جانب آخر، قال شريف عبد الفضيل نجم الأهلى الأسبق، إن قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الأجانب سيعود بالخير على الأندية والمنتخب الوطنى.

وأكد عبد الفضيل ، أن قلة الاعتماد على الأجانب سيجبر الأندية على التنقيب على مواهبها في قطاع الناشئين، موضحا أن ذلك سيمنح الشباب فرصة أكبر للتعبير عن قدراتهم.

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أشار نجم الأهلى الأسبق، غلى أن اتحاد الكرة أخطأ في توقيت إعلان القرار خاصة أن معظم الأندية لديها أكثر من محترف ومرتبطين معهم بعقود.

وكان اتحاد الكرة السابق، برئاسة هاني أبو ريدة، قرر زيادة عدد اللاعبين الأجانب ليصبح 4 لاعبين، فضلا عن إمكانية قيد لاعب من شمال أفريقيا أو فلسطين أو سوريا كلاعب مصري، على أن يكون ذلك لمدة موسم واحد فقط "الموسم الحال".