شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز :رئاسة الزمالك هدفي بعد سنوات .. والخطيب كلمني 3 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن عبد العزيز نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه يحلم برئاسة نادي الزمالك بعد فترة ويخطط لهذا الحلم حتى يعود الزمالك كبيرا كما كان .

وأضاف عبد العزيز في برنامج "لعبة وحكاية مع سيف " المُذاع على فضائية أون تايم سبورت، اليوم الأحد، أنه لن يترشح للعضوية ويمكن أن يبدأ هذا الحلم من منصب نائب الرئيس مباشرة، ليكون عرش الرئاسة هدفه التالي.

وأكد نجم الزمالك السابق أنه سيهتم ببناء فريق من أبناء النادي وسيهتم بكيان الزمالك.

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تابع مدرب الزمالك السابق ان الأهلي طلبه للتعاقد معه 3 مرات وكانت عن طريق محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي حاليا ولكنه اكد له انه زملكاوي ومستمر مع القلعة البيضاء.

وبدأ أيمن عبد الغزيز نجم الزمالك السابق مشواره الكروي مع الفريق الأبيض قبل أن يسافر إلى تركيا ليبدأ رحلة احترافه الطويلة حاملا معه أماني وطموحات كبيرة.

بعد سنوات من الاحتراف عاد أصغر قائد للزمالك عبر تاريخه إلى فريقه الأول من جديد وحقق معه العديد من النجاحات بمسيرته الكروية قبل أن يعتزل ويتوجه للتدريب.