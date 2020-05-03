شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 3 مايو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، فايلر يغلق الباب أمام العروض الثلاثة الخليجية لـ"جناح" الأهلي، والزمالك يخطر طارق حامد وبن شرقى بعقوبة برنامج رامز جلال عبر "واتس آب".

- فايلر يغلق الباب أمام العروض الثلاثة الخليجية لـ"جناح" الأهلي

تلقى محمد شريف، لاعب الأهلى المعار لصفوف إنبى، 3 عروض خارجية خلال الفترة الماضية، منها اثنان من الدورى السعودى، أحدهما الاتفاق السعودى وآخر من الدورى الإماراتى، وأبدت هذه الأندية رغبتنها فى ضم "جناح" الأهلى المُعار لإنبى بعدما قدم عروضاً جيدة مع النادى البترولى خلال الموسم الحالى قبل تجميده بسبب "جائحة" كورونا.

- رمضان صبحي يؤجل حسم موقفه من البقاء في الأهلي بسب العروض الأوروبية

رفض رمضان صبحي لاعب الأهلي والمُعار من نادي هيدرسفيد الإنجليزي الرد على مسئولي القلعة الحمراء بشأن البقاء في النادي بعد انتهاء الإعارة من عدمها خاصة بعدما عرض عليه مسئولو الأهلي البقاء والشراء نهائياً لحاجة الفريق لجهوده لكن اللاعب أعلن أنه لن يبت في عرض الأهلي حالياً بسبب العروض الى تلقاها مؤخراً من أندية إنجليزية وإيطالية وتركية حسب تأكيدات نادر شوقي وكيل أعماله الذي أعلن أن أندية من هذه الدوريات ستُخاطب هيدرسفيلد لشراء اللاعب نهائياً لمكنها تنتظر عودة النشاط وإختفاء "جائحة" كورونا.

- الإسماعيلى يعلن موافقة فخر الدين بن يوسف على تمديد تعاقده مع الدراويش

أعلن المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلى، أن ناديه يتابع لاعبيه سواء الموجودين بمصر أو فى الخارج، من خلال الجهاز الفنى، وقال إنه أجرى مكالمة هاتفية مع فخر الذين بن يوسف لاعب الفريق وأكد خلالها موافقته على تمديد تعاقده مع النادى لفترة أخرى، وتم الاتفاق على عقد اجتماع عقب عودته إلى الإسماعيلية لوضع الأمر قيد التنفيذ، مؤكدا أن اللاعب لا يمانع على الإطلاق استمراره مع الإسماعيلى الذى يتمسك بوجود اللاعب ضمن صفوفه فى الموسم المقبل.

- الزمالك يخطر طارق حامد وبن شرقى بعقوبة برنامج رامز جلال عبر "واتس آب"

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أخطرت إدارة نادى الزمالك الثنائى طارق حامد وأشرف بن شرقى، لاعبى الفريق،عبر تطبيق "واتس آب"، بخصم نصف مليون جنيه من كل منهما، بعدما قام الثنائى بتصوير حلقة من برنامج رامز جلال دون الحصول على إذن من إدارة النادى.

- الإدارة الفنية بالجبلاية تعقد محاضرة on lineعن تصور استئناف النشاط

تنطلق غدًا المحاضرات التى ينظمها محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة on line للمدربين ومدربى حراس المرمى واستغلال فترة توقف النشاط الكروى بعد انتشار فيروس كورونا .

- الزمالك يتحمل راتبا شهريا لسعد محمد ناشئ الفريق

طلب سعد محمد، ناشئ الزمالك مواليد 2000، المصاب بمرض السرطان، صرف راتب شهرى له خلال فترة علاجه من المرض، وهو ما وافق عليه على الفور أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع كرة القدم بالنادى، وذلك خلال فترة علاجه، دعمًا له خلال المرحلة القادمة.

- اتحاد الكرة يبدأ اليوم صرف 7 ملايين و 255 ألف جنيه للحكام

يبدأ اليوم اتحاد الكرة صرف مستحقات الحكام المتأخرة حيث اعتمدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم صرف بقية المستحقات المالية للحكام حتى توقف المسابقات والتي تبلغ 7 ملايين و 255 ألف جنيه.