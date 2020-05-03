شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نادٍ فى دوامة النسيان.. بور فؤاد صاحب أول انسحاب فى تاريخ الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مدينة بور فؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد تعتبر من أهم مناجم المواهب الكروية فى مصر، حيث تخرج منها العديد من النجوم البارزين، فى مقدمتهم عز الدين يعقوب وبراسكوس وأسامة خليل وحسن مختار وطارق سليمان ومسعد نور، أما نادى بور فؤاد فسبق له الفوز ببطولة الكأس السلطانية، كما أنه من ضمن الـ11ناديًا التى شاركت فى نسخة الدورى العام الممتاز الأولى ورغم كل ذلك اختفى نادى بور فؤاد .

نادى بور فؤاد من أقدم الأندية المصرية بل إنه أقدم من نادى السكة الحديد، حيث تأسس عام 1902 تحت اسم ( اشكرابية ) وتعنى الفحم أو أرض الفحم أو عمال الفحم، حيث كان الفحم وقتها مصدر الطاقة لكل مراكب وسفن ومعدات شركة قناة السويس، وكان النادى يتبع الهيئة الفرنسية التى كانت تدير القناة لذلك تم إنشاء مقر النادى فى موقعه الحالى الذى لم يتغير مع الزمن حول فيلات الهيئة التى كانت مخصصة للطبقة الراقية من العاملين بهيئة قناة السويس فى ذلك الوقت

لعب نادى بور فؤاد أولى مبارياته فى عام تأسيسه نفسه امام نادى سيبريا اليونانى وحضرها مسيو روو الفرنسى رئيس الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وانتهت بفوز نادى بور فؤاد 2- صفر وبعد تأسيس مدينة بور فؤاد عام 1920 وافتتاحها رسميا عام 1926 بحضور المللك فؤاد الأول الذى حملت المدينة اسمة تم تغيير اسم النادى من اشكرابية إلى بورفؤاد لينضم إلى أندية بورسعيد فى ذلك الوقت، وهى أندية فيرتوس الإيطالى وهسبيريا اليونانى وإيرث المالطى وإبيس الإنجليزي.

عام 1931 انطلقت التصفيات التمهيدية للكاس السلطانية وكان نادى بورفؤاد هو نجم منطقة القناة الاول فى هذة التصفيات وتأهل الى دور الثمانية واستطاع نادى بور فؤاد ان يتخطى عقبة نادى الاسماعيلى فى دور الثمانية وفى قبل النهائى فاز على الاوليمبى السكندرى باربعة اهداف مقابل ثلاثة ليتأهل الى نهائى الكاس السلطانية لملاقاة نادى الاتحاد السكندرى الذى استطاع هزيمة نادى الزمالك فى الدور قبل النهائي

وفى العاشر من ابريل عام 1932 اقيمت المباراة النهائية على الكاس السلطانية بمدينة الاسكندرية وحقق بورفؤاد المفاجاة الكبرى وفاز بهدفين نظيفين ليعود الى بورسعيد بالكاس السلطانية وتكون هذة البطولة هى اول لقب رسمى فى دولاب النادى العريق بل اول لقب ايضا لكل منطقة القناة بمدنها الثلاثة وكان كل لاعبو بورفؤاد فى ذلك الوقت من الجاليات الاجنبية المنتشرة فى مدن القناة

و كان نادى بورفؤاد من اوائل الأندية المصرية التى اشتركت فى مسابقة الدورى العام المصرى لكرة القدمفى نسختة الاولى موسم 1948 / 1949 وكان من ضمن ال11 ناديا التى بدأت بهم المسابقة وهم الاهلى و الزمالك والترسانة و السكة الحديد والاتحاد السكندرى و الاوليمبى و الترام واليونان و المصرى وبور فؤاد و الاسماعيلى وحقق بورفؤاد المركز التاسع فى أول مشاركة فى الدورى الممتاز المصرى حيث لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 7 وخسر8 مباريات وسجل لاعبية 20 هدف و دخل مرماهم 30 هدف وجمع 17 نقطة لتقام دورة بين الثلاثة اندية الاخيرة فى جدول الترتيب النهائى وهى بورفؤاد و الترام و اليونان لتحديد النادى الذى سيهبط للدرجة الثانية رغم ان بورفؤاد لة 17 نقطة والترام 10نقاط و اليونان 9 نقاط وانتهت الدورة ببقاء بورفؤاد واليونان وهبوط الترام .

Advertisements

وفى موسم 1949 / 1950 حقق بورفؤاد المركز السادس وهو افضل مركز حققة نادى بور فؤاد خلال تاريخ مشاركاتة فى بطولة الدورى العام حيث جمع 18 نقطة من الفوز فى 7 مباريات و التعادل فى 4 والخسارة فى 7 لقاءات وسجل لاعبية 21 هدفا و دخل مرماهم 24 هدف وحقق نتائج اكثر من رائعة ابرزها الفوز على الزمالك والمصرى البور سعيدى والاتحاد السكندرى والسكة الحديد، ومن الطريف ان نادى بور فؤاد كان صاحب اول انسحاب من مباراة فى تاريخ الدورى المصرى ففى الاسبوع الرابع التقى النادى الاهلى مع نادى بورفؤاد والذى كان متالقا فى ذلك الوقت حيث كان يحتل المركز الثانى قبل مباريات الجولة الرابعة وفى المباراة تقدم الاهلى بهدف سجلة احمد مكاوى ثم سجل بورفؤاد هدفا احتسبة الحكم محمد السيد والغاة الالفى مراقب الخط على اساس ان الكرة تسلل فاعترض لاعبو بورفؤاد وانسحب الفريق من الملعب لمدة عشر دقائق بعدها استكملت المباراة وهاجم الاهلى ونجح لاعبة فتحى خطاب فى اضافة الهدف الثانى ليغادر لاعبى بورفؤاد ملعب المبارة رافضين استكمال اللقاء وتقدم مسئولو بورفؤاد بطلب الى اتحاد الكرة من اجل اعادة المباراة تم رفضة واعتماد النتيجة دون توقيع أية عقوبات.

وفى المواسم الاربعة الاولى من عمر مسابقة بطولة الدورى الممتاز المصرى الذى شارك فيها نادى بورفؤاد اعتمد النادى بصفة اساسية على اللاعبين الاجانب وخاصة اليونانيين امثال بابازاغالو وماتيوس و كوتيس و أرفانتوبوليس و سولتاناكى و بول و مسكتلكى و مارسيلو، وبعد هبوط بورفؤاد فى موسم 52 / 1953 الى دورى الدرجة الثانية ظل الفريق سنوات طويلة يصارع من اجل العودة الى دورى الاضواء و الشهرة وهو ما تحقق عندما استطاع بورفؤاد المشاركة فى موسم 11962 / 1963 والذى شارك فية 24 فريقا تم تقسيمهم على مجموعتين ولعب بورفؤاد ضمن فرق المجموعة الاولى وحل فى المركز التاسع بعد ان جمع 19 نقطة من الفوز فى 8 مباريات و التعادل فى 3 و الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبية26 هدف و دخل مرماة 40 هدف.

ونال فريق بورفؤاد هزيمة قاسية فى هذا الموسم فى الاسبوع الثامن عشر على يد فريق مالية كفر الزيات بخمسة اهداف مقابل ثلاثة الطريف ان المباراة الاساسية قد الغاها الحكم بسبب كثرة هطول الامطار وتعذر اللعب وكانت النتيجة التعادل الايجابى بهدف لكل منهما لتعاد المبارة وتشهد الهزيمة الثقيلة لبورفؤاد

وشهدت مباراة بورفؤاد واتحاد السويس فى الاسبوع التاسع عشر و التى انتهت لصلح بورفؤاد 2 /1 احدثا موسفة فقبل نهاية المباراة بربع ساعة قام الحكم صبحى نصير بطرد نبيل شاهين من بورفؤاد وعبدة سليم من اتحاد السويس بعد ان تبادلا الضرب خرج نبيل ورفض عبدة سليم القرار وحدثت اعتداءات من لاعبى السويس على طاقم التحكيم بالايدى فقام الحكم بانهاء المباراة بعد ان قام بطرد اثنين من لاعبى اتحاد السويس وهما الاسناوى وابوغبان وقررت لجنة المسابقات ايقاف بعض اللاعبين و اعتماد نتيجة المباراة التى كانت عليها المباراة قبل اندلاع هذة الاحداث وهى 2 /1 لمصلحة بورفؤاد

وقدم نادى نادى بور فؤاد العديد من النجوم للكرة المصرية على مدى تاريخه الطويلن منهم براسكوس حارس المرمى اليونانى الذى بدا خطواتة الاولى مع كرة القدم فى نادى بورفؤاد ومنة انتقل لفريق القناة بالإسماعيلية و حصل على الجنسية المصرية ليمثل مصر دوليا فى حراسة المرمى و لعب عام 1957 فى أول بطولة للأمم الأفريقية و التى فازت بها مصر ولعب لبورفؤاد اللاعب حسن مختار حارس نادى الاسماعيلى الدولى ولعب لبورفؤاد أيضا اللاعب عز الدين يعقوب نجم النادى الاوليمبى السكندرى ولاعب منتخب مصرواللاعب فوزى عبد العال لاعب نادى القناة ثم لعب فى بورفؤاد النجم الكبيرمسعد نور قبل أن ينتقل للنادى المصرى البورسعيدى وايضا نجم الاسماعيلى اسامة خليل الذى بدا حياتة ومسيرتة مع الكرة فى بورفؤاد و نجم المصرى ولاعب منتخب مصر فى كاس العالم 1990 طارق سليمان والذى لعب للنادى المصرى والسنجق نجم المصرى فى السبعينيات الذى بدا حياتة فى نادى بورفؤاد