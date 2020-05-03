شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يفاضل بين عروض خليجية وبرازيلية بعد قرار الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلي بين عدة عروض تلقاها الفترة الماضية تمهيداً للرحيل لأحداها الموسم المقبل بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء أمراً نهائياً ومسألة وقت فقط.
وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أنه لا يحتاج جيرالدو في الفريق لذا تم الإتفاق على رحيله الموسم المقبل لكن تجميد النشاط الرياضي في العالم كله حالياً جراء "جائحة" كورونا ساهم في تعطيل تسويق اللاعب الأنجولي خاصة وأن الموسم المحلي لم ينته .
ويمتلك جيرالدو عدة عروض من الخليج والبرازيل التى سبق وأحترف فيها قبل إنتقاله لنادي أول أغسطس الأنجولي الذى رحل منه للقلعة الحمراء.
وانضم جيرالد للأهلى فى يناير قبل قادماً من أول أغسطس الأنجولى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ولعب جيرالدو عدة سنوات فى أكثر من نادٍ برازيلى قبل اللعب لنادى أول أغسطس الأنجولى والذى انتقل منه للقلعة الحمراء، ومن أفضل الأندية البرازيلية التى لعب لها جيرالدو نادى "كوريتيبا" الذى استمر معه 4 سنوات حتى رحل عنه عام 2014 بسبب خلافات مع المدرب ماركينيوس.
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