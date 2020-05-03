شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يفاضل بين عروض خليجية وبرازيلية بعد قرار الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلي بين عدة عروض تلقاها الفترة الماضية تمهيداً للرحيل لأحداها الموسم المقبل بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء أمراً نهائياً ومسألة وقت فقط.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أنه لا يحتاج جيرالدو في الفريق لذا تم الإتفاق على رحيله الموسم المقبل لكن تجميد النشاط الرياضي في العالم كله حالياً جراء "جائحة" كورونا ساهم في تعطيل تسويق اللاعب الأنجولي خاصة وأن الموسم المحلي لم ينته .

ويمتلك جيرالدو عدة عروض من الخليج والبرازيل التى سبق وأحترف فيها قبل إنتقاله لنادي أول أغسطس الأنجولي الذى رحل منه للقلعة الحمراء.

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وتتجه النية فى الأهلى للاستغناء عن خدمات جيرالدو الصيف المقبل لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية، خاصة أن الأهلى كان يرغب فى الاستغناء عنه فى يناير الماضى، لكن ضعف العروض المُقدمة له ثم دخول وليد آزارو مهاجم الفريق فى أزمة مع فايلر المدير الفنى للأهلى جعل إدارة القلعة الحمراء توافق على إعارة المهاجم المغربى للاتفاق السعودى حتى نهاية الموسم الجارى وتبقى على الجناح الأنجولى لحين إشعار آخر.