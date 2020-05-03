شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز : رفضنا طلب رئيس الزمالك باستكمال مباراة الأهلي بعد الطرد الشهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف أيمن عبد العزيز مدرب نادي الزمالك أن مباراته الشهيرة أمام الأهلي موسم 99 والتي حصل فيها علي الطرد بعد 3 دقائق بعد تدخله مع ابراهيم حسن وقتها انه تم رفض استكمال المباراة من قبل فاروق جعفر مدرب الزمالك وقتها وطلبنا بترك الملعب اعتراضا علي القرار.

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تابع عبد العزيز في تصريحات لبرنامج لعبة وحكاية مع سيف زاهر علي قناة اون تايم سبورتس أن إسماعيل سليم نائب رئيس نادي الزمالك وقتها طلب منا استكمال المباراة بناء علي تعليمات كمال درويش رئيس نادي الزمالك لكننا كلاعبين و جهاز فني رفضنا استكمال المباراة .

تابع نجم الزمالك السابق انه لو عاد به الزمن لاستكمل مباراة الأهلي ولم ينسحب من اللقاء مؤكدا انه تخاصم هو وإبراهيم حسن لمدة 6 أشهر عقب تلك المباراة وتم الصلح بعد جلسة من قبل الإعلامي جمال العاصي وأسامه خليل وتم إنهاء الأمر بالصلح .

أضاف أيمن عبد العزيز أن تلك المباراة تسببت في رحيل مجلس ادارة الزمالك برئاسة كمال درويش الي جانب رحيل محمد صبري بعدها عن الفريق وأيضا تم حل مجلس ادارة اتحاد الكرة .