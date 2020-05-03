شكرا لقرائتكم خبر عن بريزنتيشن: سددنا جميع مستحقات اتحاد الكرة ولجأنا للقضاء لحفظ حقوقنا بعد منحها للغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت بعض المواقع خبر أن اللجنة الخماسية المؤقتة المعينة من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم المنوط بها تسيير الأعمال اليومية للاتحاد المصرى لكرة القدم أقامت دعوى قضائية ضد شركة برزنتيشن للمطالبة بمبلغ 89 مليون جنيه متأخرات وتعويض بمبلغ 200 مليون جنيه استنادا إلى العقد المبرم بين الاتحاد المصرى لكرة القدم و شركة برزنتيشن.

والى الآن لم يرد لشركة بريزنتيشن حتى تاريخه أى إعلان عن هذه الدعوى، ولا نظن أبدا أن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، وهى لجنة وطنية، تقدم على اتخاذ مثل هذا القرار فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها وطننا العزيز وخاصة وفى جميع الأحوال سيتم الرد بشكل أكثر تفصيلا بعد ورود الإعلان بالدعوى المشار إليها والاطلاع عليها.

جدير بالذكر أن شركة برزنتيشن كانت قد قامت بسداد جميع المبالغ المالية المستحقة عليها لاتحاد الكرة بعد احتساب قيمة الحقوق التى انتقصتها اللجنة الخماسية من حقوق برزنتيشن و منحتها للغير و ترفض خصمها و تطالبها بسداد القيمة بالكامل، و هو ما دفع شركة برزنتيشن إلى اللجوء للقضاء بدعوى حساب لتسوية وتصفية الحساب بين طرفى العقد، ومن ثم فإن الأمر الآن يقع بين يدى القضاء المصرى العادل.