شكرا لقرائتكم خبر عن من ذكريات رمضان.. طارق العشرى: فوز الحدود على الصفاقسي أبرز إنجاز رمضانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح طارق العشرى، المدير الفنى للنادى المصري، دولاب ذكرياته الرمضانية، متحدثاً عن أصعب مباراة خاضها فى الشهر الكريم.

وقال العشرى، فى تصريحات خاصة، "أصعب مبارياتى فى رمضان كانت ضد الصفاقسى فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، كنت مديراً فنياً للحدود وقتها وفزنا 3 /1.

وأضاف العشرى، كانت هذه ثانى مشاركة للحدود فى البطوله الأفريقية ودورى المجموعات، لكن كان يترشح للنهائيات الأول فقط والحدود جاء ثانى المجموعة فلم نتأهل.

وعن عاداته فى رمضان قال طارق العشرى، "رمضان شهر القرآن أحاول أن أجتهد فى قراءة القرآن وإقامة الصلاة مع العائلة خاصة ونحن فى حاله الحظر بسبب كورونا".

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وينتظر طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى تقريرا من مدرب أحمال الفريق عن حالة اللاعبين فى المنزل فى الوقت الحالى، بناء على مشاهدته لهم يوميا عبر برنامج اون لاين للتدريب عقب الإفطار فى رمضان.

ويهدف العشرى من وراء ذلك مراقبة جميع اللاعبين ومعرفة مدى اهتمامهم بالتدريبات فى المنزل بعد قرار اتحاد الكرة بتجميد النشاط الرياضى بناء على قرار مجلس الوزراء الذى أوصى بإيقاف النشاط الرياضى فى مصر أسوة بباقى الدول بعد تفشى وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم منذ ديسمبر من العام الماضى.

ويحرص طارق العشرى دائما إلى تعويد اللاعبين على التدريبات بشكل منفرد حتى موعد عودة التدريبات بشكل جماعى، على أن يكون كل لاعب لديه 20 % من فورمة المباريات على أن يقوم هو بإيصالهم للنسبة المقررة لخوض المباريات بعد العودة للمران .

من ناحية أخرى، ينتظر مسئولو المصرى البورسعيدى عودة المحكمة الرياضية الدولية للعمل من جديد لتقديم التماس بشأن القرار الصادر ضده بإيقاف القيد لفترتين متتاليتين، تنتهى بنهاية الميركاتو الصيفى المقبل.

وكان الاتحاد الدولى أصدر قرارا فى وقت سابق بإيقاف قيد المصرى البورسعيدى لفترتين متتاليتين، على خلفية اللاعب شيخ موكورو صانع ألعاب الفريق مع نادى هلال الأبيض السودانى.