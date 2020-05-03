شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر أيه يا كابتن؟.. ياسر رضوان: "بط وملوخية وأرز معمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ياسر رضوان، نجم الأهلى السابق، عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى عاشر أيام شهر رمضان، قائلا، إنه سيتناول اليوم "بط وملوخية وأرز معمر".

ويحرص ياسر رضوان على مساعدة زوجته فى أعمال المطبخ، خاصة فى ظل فترة الحظر، مطالبا الرياضيين باستغلال الوقت فى مساعدة الزوجات فى أعمال المنزل.

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كما يحرص ياسر رضوان على استغلال وقت حظر فى قضاء وقته مع أسرته وممارسة تدريبات خفيفة فى المنزل للحفاظ على اللياقة البدنية.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى حظر كورونا فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية، خاصة فى ظل إعلان الأندية والاتحادات تعليق النشاط الرياضى وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجول من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً، خاصة بعدما تحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية.