شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يحاول إغراء آرثر ميلو لضمه الصيف المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، اليوم الأحد، إن نادي يوفنتوس سيعمل على محاولة إقناع البرازيلي آرثر ميلو، بالرحيل عن برشلونة الإسباني، والانضمام إلى البيانكونيري، الصيف المقبل.

وبحسب الصحيفة فإن يوفنتوس لم يفقد الأمل، في ضم نجم فريق برشلونة، لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال آرثر، الأسبوع الماضي، إن خياره الوحيد هو الاستمرار في برشلونة، مشيرًا إلى أن اهتمام الأندية الكبيرة به (وبينها يوفنتوس)، هو مجاملة لأي شخص، وعلامة إيجابية.

وأضافت الصحيفة، أنه رغم هذه التصريحات، إلا أن فابيو باراتيسي، المدير الرياضي ليوفنتوس «لن يستسلم»، مشيرة إلى أنه سيحاول إقناع البرازيلي بالانضمام للسيدة العجوز، مشيرة إلى أن يوفنتوس سيسعى لتغيير رأي آرثر بإعطائه راتبًا أكبر مما يحصل عليه في برشلونة، والتأكيد له أن يوفنتوس، هو نادٍ من نفس مستوى برشلونة، ولا يقل عنه.