شكرا لقرائتكم خبر عن رغم كورونا.. «الداخلية الإيطالية» تسمح لفرق الدوري استئناف التدريبات الفردية الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسلت وزارة الداخلية الإيطالية رسالة إلى السلطات المحلية قالت فيها إنه أصبح بوسع أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم استئناف التدريبات الفردية بداية من يوم الاثنين في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا في البلاد.

وقال رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، الأحد الماضي، إنه من الممكن استئناف التدريبات الفردية في الرابع من مايو الجاري، والتدريبات الجماعية في 18 من الشهر نفسه.

لكن وزير الرياضة فينشنزو سبادافورا قال بعد ذلك إنه يمكن للرياضيين المنتمين للرياضات الفردية العودة للتدريبات في الرابع من مايو، بينما يتعين على رياضيي الألعاب الجماعية الانتظار حتى يوم 18.

وتعرضت تصريحات سبادافورا لانتقادات، وقال نادي ساسولو المنافس في دوري الدرجة الأولى يوم الأحد إنه سيسمح للاعبيه باستخدام منشأته التدريبية بداية من يوم الاثنين.

وقال نادي بولونيا، المنتمي إلى منطقة إميليا رومانيا التي سمح فيها بشكل خاص للرياضيين المنتمين إلى رياضات جماعية بالتدرب بصورة فردية بداية من الرابع من مايو، إن من الممكن أن يعود لاعبوه للتدريبات بداية من الثلاثاء المقبل.

وقالت منطقة كامبانيا، حيث تقع مدينة نابولي، إنه من الممكن عودة اللاعبين للتدريبات بينما لم يعلق نادي نابولي على ذلك حتى الآن.

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