تعرف على بروتوكول المجلس الرياضي الإسباني لعودة كرة القدم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020
أعلن المجلس الرياضي الإسباني الأعلى، اليوم الأحد، بروتوكوله لعودة كرة القدم إلى الملاعب، والذي يشمل عدد من النقاط التي يجب تنفيذها بكل دقة من قبل اللاعبين، وهي كالتالي في نقاط محددة: ● سيرسل المدرب شخصياً الخطة التي سينفذها اللاعبين بمفردهم ● التدريبات فقط في الهواء الطلق دون أماكن مغلقة ● الالتزام بالقفازات ● خلال الجري، المسافة بين اللاعبين لا تقل عن 2 متراً لأن التنفس يمكن أن ينقل الفيروس يجب أن تتيح مراكز التدريب التحكم السهل لوصول اللاعبين مع مواد تطهير ومُعقمات، إضافة إلى قياس درجة الحرارة وكاميرات مُراقبة بالدائرة المغلقة. ● يجب الحفاظ على قانون المسافة الاجتماعية للسلامة ● ستتوفر مواد واقية للرياضيين والعمال من أقنعة، قفازات و ملابس واقية ● قبل إعادة فتح مراكز التدريب، سيتم تطهير المباني وتنظيف أسطح التلامس اليدوية مثل المقابض والمقاعد على الأقل مرتين في اليوم ● ستقوم الخدمات الطبية للأندية بفحص طبي قبل عودة الرياضيين وفقط بناءً على ذلك وإذا كانت هناك اعراض سيخضع لفحص COVID-19 لن يكون هناك علاجات تدليك أو علاج طبيعي لتجنب الاتصال المُباشر ● اللاعبين سينامون في غرف فردية خلال أيام التركيز ● في حال تم تشخيص إصابة لاعب، سيدخل عرفة عزل وسيتم إجراء اختبار COVID-19 على مجموعة التدريب الكاملة والأفراد الذين كان اللاعب المصاب على اتصال بهم سيرتدي المدرب والجهاز الفني قناعات وقفازات للمحافظة على مسافة مترين من اللاعبين ● سيتم تسليم الوجبات قبل وبعد التدريبات في مُغلفات فردية مغلقة ومطهرة ● في غرف تغيير الملابس، إذا كان هُناك رياضي مجهد يجب الابتعاد عنه مسافة 6 أمتار لن تكون هناك اجتماعات فنية وجهاً لوجه ● لن يتم مشاركة المشروبات والطعام ● سيتم تقليل استخدام الصالات الرياضية ● لن تكون هناك وسائل اتصال ● في أماكن التدريب يجب ان تكون كثافة المتواجدين 50٪ من المُعتاد ● في غرف تغيير الملابس، سيُحافظ اللاعبين على مسافة ثلاثة أمتار بما في ذلك وقت الاستحمام
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