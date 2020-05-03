شكرا لقرائتكم رابطة الدوري البلجيكي تأجل قرارها بإلغاء الموسم الحالى حتى يوم 15 مايو الجارى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت رابطة الدوري البلجيكي، اليوم الأحد، عن تأجيل قرارها المتعلق بإلغاء الموسم الحالى، من غد الاثنين حتى يوم 15 مايو الجارى.

قال بيان رابطة الدوري البلجيكي،:"تأمل الرابطة في أن تكون قادرة على التعامل مع التوصيات بشأن عواقب أزمة فيروس كورونا، التي قدمها مجلس الإدارة في الثاني من أبريل الماضي، بالاستناد إلى جميع المعلومات الضرورية".

و يحتاج قرار إلغاء ما تبقى من مباريات هذا الموسم بالدوري البلجيكي، إلى مصادقة نهائية من 24 ناديا، وكانت المصادقة أمرا محسوما نظرا لأن 17 ناديا كانت قد طلبت بالفعل إنهاء الموسم مبكرا لكن هذا الاجتماع تأجل أكثر من مرة، مما أثار تكهنات بشأن احتمال التراجع عن قرار الإلغاء.

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وكانت الرابطة قد استقرت فى وقت سابق على إنهاء الموسم بالترتيب الحالى للدورى البلجيكى، والذى يتصدره كلوب بروج بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه، وإلغاء المباريات المتبقية فى المسابقة.

وحذر الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "ويفا"، الأندية البلجيكية، من عدم المشاركة فى المسابقات الأوروبية، خلال الموسم المقبل 2020 – 2021، بعد إنهاء منافسات الدوري البلجيكي مبكرا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الكسندر سيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، فى تصريحات سابقة لشبكة " ZDF" الألمانية، لا أعتقد أن قرار رابطة أندية الدوري البلجيكي صحيحا، لا يمكن أن تطلب الاتحادات المساعدة، وفى الأخير تقرر بنفسك ما يناسبك".