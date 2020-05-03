شكرا لقرائتكم الزمالك يرفض طلب طارق حامد وبن شرقى بشأن تخفيض عقوبة برنامج رامز جلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب طارق حامد وأشرف بن شرقى، لاعبى الزمالك، تخفيض العقوبات التى وقعت عليهما من قبل إدارة القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة بسبب الظهور فى برنامج رامز جلال، إلا أن إدارة الزمالك رفضت تخفيض العقوبة بعد تغريمهما نصف مليون جنيه.

وأخطرت إدارة الزمالك، الثنائى طارق حامد وأشرف بن شرقى، بخصم نصف مليون جنيه من كل منهما، بعدما قام الثنائى بتصوير حلقة رامز جلال دون الحصول على إذن من إدارة النادى.

وشن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، هجومًا كبيرًا على الفنان رامز جلال، مُقدم برنامج "رامز مجنون رسمى"، مطالبًا بإيقاف برنامجه، قائلاً: "ما يحدث يعتبر احتجاز بعد أن يتم تقييد الضيف فى الكرسى وإهانتهم وهذه جريمة ".

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وتابع رئيس الزمالك: "أنا تقدمت ببلاغ رسمى للنائب العام والمجلس الأعلى للإعلام ثم تحدث مدير الصحة النفسية وقدم بيان رسمى طبى بتأثير برنامج رامز على الأطفال، وبعدها مباشرة قرر رئيس الرقابة على المصنفات إيقاف ظهوره".

فيما يحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل مع لاعبى الفريق بشكل مستمر للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث لجأ المدرب الفرنسى إلى تقسيم لاعبى الفريق على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.