شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: الجنزوري وراء رحيلي من الزمالك بسبب مباراة الأهلي عام 99 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن أنه تمت اقالته موسم 99 من الجهاز الفني للزمالك بعد قرار رئيس الوزراء وقتها كمال الجنزوري عقب مباراة الأهلي الشهيرة والتي تم الانسحاب منها بعد 3 دقائق اعتراضا علي طرد أيمن عبد العزيز.

وقال فاروق جعفر في تصريحات لبرنامج لعبة وحكاية مع سيف زاهر علي قناة اون تايم سبورتس: "الانسحاب وقتها كان قرار جماعي" .

في سياق متصل كشف أيمن عبد العزيز مدرب نادي الزمالك ان مباراته الشهيرة أمام الأهلي موسم ٩٩ والتي حصل فيها علي الطرد الشهير بعد ٣ دقائق بعد تدخله مع ابراهيم حسن وقتها انه تم رفض استكمال المباراة من قبل فاروق جعفر مدرب الزمالك وقتها وطلبنا بترك الملعب اعتراضا علي القرار.

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تابع عبد العزيز أن إسماعيل سليم نائب رئيس نادي الزمالك وقتها طلب مننا استكمال المباراة بناء علي تعليمات كمال درويش رئيس نادي الزمالك لكننا كلاعبين و جهاز فني رفضنا استكمال المباراة .

وأضاف نجم الزمالك السابق، أنه لو عاد به الزمن لاستكمل مباراة الأهلي ولم ينسحب من اللقاء، مؤكدا أنه تخاصم هو وإبراهيم حسن لمدة ٦ اشهر عقب تلك المباراة وتم الصلح بعد جلسة من قبل الإعلامي جمال العاصي وأسامة خليل وتم إنهاء الأمر بالصلح .

واختتم أيمن عبد العزيز، أن تلك المباراة تسببت في رحيل مجلس إدارة الزمالك برئاسة كمال درويش الي جانب رحيل محمد صبري بعدها عن الفريق وأيضا تم حل مجلس ادارة اتحاد الكرة .