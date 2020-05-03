شكرا لقرائتكم الكرة في رمضان (10).. الأهلى يتلقى هزيمة ثقيلة في دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يظل شهر رمضان الكريم الذى يحل علينا كل عام مرتبطا بذكريات لحظات كروية تتوقف عندها ذاكرة محبي كرة القدم، وخصوصًا عند الإنجازات الكروية وأيضًا اللحظات المثيرة للجدل والأحلام الضائعة في عالم كرة القدم

ونحرص في 10 أيام شهر رمضان المبارك، 2020، أن نبحث في صفحات تاريخ كرة القدم المصرية، من أجل العثور على أبرز المواجهات الكروية في شهر الصيام.

هزيمة ثقيلة للأهلي في دورى أبطال أفريقيا

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تلقى فريق الأهلى هزيمة قاسية فى ملعب الجونة من فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى بثلاثية دون رد، ضمن دور المجموعات لبطولة دورى أبطال افريقيا نسخة 2013.

أقيمت المباراة فى شهر رمضان المبارك، وتحديدًا يوم 27، واضطر فريق الأهلى للعب المباراة ظهرًا وهم صائمين لعدم توافر إضاءة فى ملعب الجونة، مما تسبب فى هزيمتهم بثلاثية نظيفة، ولكن تُوج فى النهاية الأهلى بلقبها.