شكرا لقرائتكم طارق العشري: ثلاثية الحدود أمام الصفاقسي أبرز انجاز رمضاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح طارق العشري، المدير الفني للنادي المصري، دولاب الذكريات الرمضانية، متحدثاً عن أصعب مباراة خاضها في الشهر الكريم.

وقال العشري في تصريحات خاصة: "أصعب مبارياتي في رمضان كانت ضد الصفاقسي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية للأندية أبطال الكأس، كنت مديراً فنياً للحدود وقتها وفزنا 3 /1".

أضاف العشري: كانت هذه ثاني مشاركة للحدود في البطوله الأفريقية ودورى المجموعات لكن كان يترشح للنهائيات الأول فقط والحدود جاء ثاني المجموعة فلم نتأهل.

وعن عاداته في رمضان ال العشري: رمضان شهر القرأن أحاول أن اجتهد في قراءة القرآن واقامة الصلاة مع العائلة خاصه ونحن في حاله الحظر بسبب كورونا.

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ينتظر طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى تقريرا من مدرب أحمال الفريق عن حالة اللاعبين فى المنزل فى الوقت الحالى، بناء على مشاهدته لهم يوميا عبر برنامج اون لاين للتدريب عقب الإفطار فى رمضان.

ويهدف العشرى من وراء ذلك مراقبة جميع اللاعبين ومعرفة مدى اهتمامهم بالتدريبات فى المنزل بعد قرار اتحاد الكرة بتجميد النشاط الرياضى بناء على قرار مجلس الوزراء الذى أوصى بإيقاف النشاط الرياضى فى مصر أسوة بباقى الدول بعد تفشى وباء كورونا القاتل الذى داهم العالم منذ ديسمبر من العام الماضى.

ويحرص طارق العشرى دائما إلى تعويد اللاعبين على التدريبات بشكل منفرد حتى موعد عودة التدريبات بشكل جماعى، على أن يكون كل لاعب لديه 20 % من فورمة المباريات على أن يقوم هو بإيصالهم للنسبة المقررة لخوض المباريات بعد العودة للمران .

من ناحية أخرى ينتظر مسئولو المصرى البورسعيدى عودة المحكمة الرياضية الدولية للعمل من جديد لتقديم التماس بشأن القرار الصادر ضده بإيقاف القيد لفترتين متتاليتين، تنتهى بنهاية الميركاتو الصيفى المقبل.

وكان الاتحاد الدولى أصدر قرارا فى وقت سابق بإيقاف قيد المصرى البورسعيدى لفترتين متتاليتين، على خلفية اللاعب شيخ موكورو صانع ألعاب الفريق مع نادى هلال الأبيض السودانى.