لاعب واتفورد يكشف كواليس الحصول على قميص صلاح بعد قهر ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

قال الأرجنتيني إجناسيو بوسيتو، جناح فريق واتفورد الإنجليزي، إنه استخدم اللغة الإيطالية للحصول على قميص المصري محمد صلاح، عقب مواجهة الفريقين الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأضاف أنه فوجئ برد فعل الأخير.

وحقق واتفورد مفاجأة في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية شهر فبراير الماضي، بعدما اكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة، ليلحق به الهزيمة الأولى في الموسم الحالي، ويوقف سلسلته التاريخية التي امتدت لأربع وأربعين مباراة بدون هزيمة.

وتحدث بوسيتو عن المواجهة في حوار مع صحيفة أوليه الأرجنتينية قائلًا: "عندما شاركت بديلًا في الشوط الثاني، كنت حريصًا على الركض في كل اتجاه، النتيجة كانت رائعة بالنسبة لنا".

وأكمل الجناح الأرجنتيني: "أكثر من جذب انتباهي من لاعبي ليفربول على الصعيد البدني هو فان دايك، إنه وحش، عندما تشاهده تقول كيف يلعب كرة قدم وهو بهذا الحجم، وصلاح، وماني وفيرمينو أيضًا جذبوا انتباهي".

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وحول حصوله على قميص أي من نجوم ليفربول قال بوسيتو: "اقتربت من صلاح مع نهاية المباراة، واستخدمت اللغة الإيطالية لمعرفتي بأنه لعب في إيطاليا، سألته إذا كان بإمكاني الحصول على قميصه، وأجاب بالموافقة".

واصل بوسيتو: "في غرفة خلع الملابس منحني قميصه، أرسلت إليه قميصي، وأرسل القميص الخاص به، تفاجأت من رد فعله، لأن النتيجة كانت سلبية بالنسبة لفريقه، لكن كان ودودًا للغاية".

وإذا كان صلاح يحتفظ هو أيضًا بقميصه الآن أجاب بوسيتو ضاحكًا: "لا أعلم، أعتقد أنه يحتفظ به، أرسلت قميصي ولم يعد، على الأقل لم يعده لي، الأهم أنني حصلت على قميصه".

وتوقفت منافسات كرة القدم في إنجلترا وأغلب أنحاء العالم بعد أيام من تلك المواجهة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أجبر العالم على إجراءات عزل لم تحدث منذ عشرات السنين.