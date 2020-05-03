أحمد سليمان يكشف عن إصابته و10 لاعبين بأنفلونزا الخنازير ببطولة 2010

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مصطفى:
قال أحمد سليمان مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر سابقا، إنه و10 لاعبين تعرضوا للإصابة بأنفلونزا الخنازير خلال بطولة أفريقيا 2010.
وتوج المنتخب المصري بالبطولة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي عام 2010، في البطولة التي نظمتها أنجولا.
وقال سليمان في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "أصبت بأنفلونزا الخنازير وبقيت 3 أيام في السرير لا أتحرك".
وأكمل: "10 لاعبين أصيبوا بأنفلونزا الخنازير وقتها، مثل عبدالظاهر السقا، وأحمد عبدالغني".
وأضاف: "لم نخبر اللاعبين لضمان الاستقرار وعدم خوفهم خلال البطولة، وتحملنا المسؤولية مع طبيب المنتخب".
واعتبر سليمان أن بطولة 2010 هي الأصعب في البطولات الثلاثة المتتالية التي حققها المنتخب، بسبب عدم النجاح في الوصول لكأس العالم قبلها بأيام بالخسارة أمام الجزائر.
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