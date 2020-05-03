أيمن عبدالعزيز: رفضت الأهلي.. وسأكون رئيسًا للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أيمن عبدالعزيز لاعب وسط الزمالك الأسبق بأنه رفض اللعب للأهلي حين اتخذ قراره بالعودة من الدوري التركي إلى مصر، قائلًا أن الانتماء لناديه يمنعه من اللعب للمنافس.

وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "رفضت اللعب للأهلي عقب العودة من تركيا، وكان قراري واضح في هذا التوقيت وعندما جلست مع محمود الخطيب أخبرته أني أريد اللعب للزمالك."

وتابع: "لست نادمًا على شيء بالطبع، لكن كنت استطيع البقاء في تركيا لفترة أطول، وفقط ظروف عائلية أجبرتني على العودة إلى مصر بسبب مرض والدي."

وأضاف: "أنا من أبناء الزمالك وأتمنى يومًا ما أن أصبح رئيس النادي، ليس الآن ولا وفي وجود مرتضى منصور، لكن بعد فترتي انتخابات يمكن أن أترشح للرئيس أو النائب."