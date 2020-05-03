بيان رسمي من بريزنتيشن بشأن مستحقات اتحاد الكرة واللجوء للقضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

نفت شركة بريزنتيشن تلقيها أي دعاوى قضائية أقامتها اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، للمطالبة برد أي متأخرات.

وترددت أنباء عن إقامة اللجنة الخماسية لدعوى قضائية ضد بريزنتيشن لدفع تعويض قدره 89 مليون جنيه متأخرات وتعويض قدره 200 مليون جنيه استنادا إلى العقد المبرم بين الاتحاد المصرى لكرة القدم و شركة برزنتيشن.

وذكر بيان لـ"بريزنتيشن": "لا نظن أبدا أن اللجنة الخماسية وهى لجنة وطنية تقدم على اتخاذ مثل هذا القرار فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها وطننا العزيز وخاصة وفى جميع الأحوال سيتم الرد بشكل أكثر تفصيلا بعد ورود الاعلان بالدعوى المشار إليها و الاطلاع عليها".

واختتم البيان: "شركة برزنتيشن كانت قد قامت بسداد جميع المبالغ المالية المستحقة عليها بعد احتساب قيمة الحقوق التى انتقصتها اللجنة الخماسية من حقوق برزنتيشن ومنحتها للغير وترفض خصمها وتطالبها بسداد القيمة بالكامل، وهو ما دفع شركة برزنتيشن إلى اللجوء للقضاء بدعوى حساب لتسوية وتصفية الحساب بين طرفي العقد، ومن ثم فإن الأمر الآن يقع بين يدي القضاء المصري العادل".