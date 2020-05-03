مالك دجلة: من يتحمل المسؤولية الجنائية لو أصيب أحد حال عودة النشاط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

انتقد ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، دراسة استئناف بطولة الدوري، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتب سامي عبر حسابه على فيسبوك: "لما بيكون في عمارة آيلة للسقوط ويقرر أحدهم عودة السكان ليها.. لازم واحد يتعهد بمسئوليته الجنائية إن حدث لأي من السكان مكروه".

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وأكمل: "من الذي سيتحمل المسئولية الجنائية حال وفاة أحد عناصر لعبة كرة القدم إذا عادت المسابقات أثناء الجائحة؟"

ورد نادر شوقي مدير الشركة المسئولة عن إدارة فريق كرة القدم بالجونة، على تدوينة مالك دجلة: "قرار دولة، ادبح يا زكي قدره يدبح زكي قدره.. ولا أي ساكن ليه أي رأي".

وكان 14 ناديا طالبوا بإلغاء بطولة الدوري هذا الموسم من إجمالي 18 ناديا، فيما طالبت 4 فرق بعد اتخاذ قرار الآن في خطة لدعم عودة النشاط، وهم الأهلي وسموحة وبيراميدز والمقاولون العرب.