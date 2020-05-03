نفى مصدر مقرب من عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، شائعة وفاته التي ترددت خلال الساعات الماضية.

وأكد المصدر لـ"الوفد"، أن الجنايني يتمتع بصحة جيدة وتناول الإفطار مع أسرته ولا يعاني من اي شيء مطلقا.

التي ترددت خلال الساعات الماضية.وأكد المصدر لـ"الوفد"، أن الجنايني يتمتع بصحة جيدة وتناول الإفطار مع أسرته ولا يعاني من اي شيء مطلقا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مقرب من عمرو الجنايني يكشف حقيقة وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.