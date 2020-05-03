نفى مصدر مقرب من عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، شائعة وفاتهالتي ترددت خلال الساعات الماضية.
وأكد المصدر لـ"الوفد"، أن الجنايني يتمتع بصحة جيدة وتناول الإفطار مع أسرته ولا يعاني من اي شيء مطلقا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مقرب من عمرو الجنايني يكشف حقيقة وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.