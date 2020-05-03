الزمالك يؤكد تمسكه بالقوام الأساسي لفريق الكرة

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، ان مجلس إدارة الزمالك يتمسك بالقوام الأساسي وكل ما يتردد عن الاستغناء عن

لاعبين بعينهم في بعض وسائل الإعلام لااساس له من الصحة.وواصل ، هذا الأمر لن يحدث في ظل الظروف التي نعيشها حاليا خصوصا أن الفريق مرتبط بالمشاركة في البطوله الإفريقية وتأهل إلى الدور نصف النهائي والذي سيواجه فيه الرجاء المغربي وننتظر تحديد الموعد النهائى له في أي وقت.