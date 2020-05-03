أحمد سليمان: رؤساء الأندية ليس لهم دخل بقرار إلغاء الدوري

أكد أحمد سليمان، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن رؤساء الأندية ليس لديهم أي صلة بقرار إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

قال سليمان في تصريحاته لبرنامج النجوم في رمضان

عبر إذاعة الشباب والرياضة: "رؤساء الأندية ليس لهم دخل في قرار إلغاء الدور الممتاز".

وأضاف مدرب حراس منتخب مصر السابق: "القرار بيد اتحاد كرة القدم

والدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب الرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي".

وعن مشواره مع المنتخب قال: "نسخة 2010 هي الأصعب في مشواري مع منتخب مصر بسبب الهزيمة من الجزائر في تصفيات كأس العالم، وتعرضت للإصابة بأنفلوانزا الخنازير أنا وأكثر من 10 لاعبين".