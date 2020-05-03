أحمد سليمان يكشف أسباب ترشحه لرئاسة نادي الزمالك

كشف أحمد سليمان، مدرب حراس منتخب مصر السابق، عن أسباب قراره بخوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة على مقعد الرئيس للمرة الثانية على التوالي.

قال سليمان في تصريحات إذاعية: "قررت خوض انتخابات نادي الزمالك على مقعد الرئيس، نظرًا للخبرات التي أخذتها طوال مسيرتي مع كرة القدم، وأيضًا الخبرات التي أمتلكها على المستوى

الإداري".

وأضاف سليمان، أن نسبة الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الماضية التي وصلت إلى 17 ألف صوت، جعلته يتخذ قرار خوض الانتخابات للمرة الثانية على التوالي.

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وتابع أحمد سليمان أنه لن أتنازل عن أي حق من حقوقهي في الانتخابات المقبلة، مثلما

حدث معه في الانتخابات الماضية".

وأكد مدرب حراس المنتخب السابق أنه لم يحصل على المساحة الكافية خلال الانتخابات الماضية، وحدثت الكثير من المضايقات لأفراد قائمته، إلا أنه نجح في جمع 17 ألف صوت.

واختتم سليمان حديثه مؤكدًا أنه صاحب أعلى "سي في" لمدرب في مصر بعد محمود الجوهري، حيث حصل على العديد من البطولات رفقة منتخب مصر وفريق الزمالك، كما أن لديه دراية كبيرة بقانون الرياضة.