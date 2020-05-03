تشيلسي يرفض التفريط في نجولو كانتي

أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي، رغبته في استمرار الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط البلوز، وعدم رحيله الصيف المقبل، خاصة مع تلقيه عروض جادة من ناديي ريـال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.
وقال فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي في تصريحات نقلتها الصحافة البريطانية، أن كانتي أصبح الآن واحداً من أبرز لاعبي العالم في مركزه، هو من العناصر الأساسية في الفريق، أعلم أن الإصابات التي تعرض
كان اللاعب الفرنسي قد انتقل إلى صفوف البلوز في فترة الانتقالات الصيفية من العام 2016، قادماً من ليستر سيتي، وقام النادي الإنجليزي في وقت سابق، بتمديد تعاقده لينتهي في عام 2023.
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