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كارلوس إدواردو ينفي مفاوضات الهلال السعودي لتجديد تعاقده

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 نفى كارلوس إدواردو صانع ألعاب فريق الهلال السعودي،وجود أي مفاوضات بينه وبين إدارة النادي السعودي من أجل تجديد تعاقده مع الفريق.
ونقلت صحيفة ، تصريحات اللاعب

البرازيلي، التي أكد فيها احترامه لتعاقده مع الهلال والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، موضحاً أن الغموض يسيطر على وضعه في المستقبل مع الهلال خاصة مع عدم وجود مفاوضات بشأن التجديد.
وأوضح اللاعب، تلقيه عدة عروض خارجية من أندية عربية آسيوية آخرى، لكنه لن يأخذ أي خطوة نحوها، حتى وضوح موقفه مع ناديه السعودي.
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