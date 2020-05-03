كارلوس إدواردو ينفي مفاوضات الهلال السعودي لتجديد تعاقده

نفى كارلوس إدواردو صانع ألعاب فريق الهلال السعودي،وجود أي مفاوضات بينه وبين إدارة النادي السعودي من أجل تجديد تعاقده مع الفريق.
ونقلت صحيفة الرياضية السعودية، تصريحات اللاعب
وأوضح اللاعب، تلقيه عدة عروض خارجية من أندية عربية آسيوية آخرى، لكنه لن يأخذ أي خطوة نحوها، حتى وضوح موقفه مع ناديه السعودي.
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