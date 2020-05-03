لاعب المنيا يطالب النادي بسداد مستحقاته

طالب محمد علي صادق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا أحد أندية القسم الثاني بمجموعة الصعيد مسؤولي مجلس الإدارة بسداد مستحقاته المتأخرة من 4 أشهر. ونشر صادق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلاً :" النهارده 3 في الشهر كده بقالي 4 شهور مااخدتش قبض الشهر بتاعي إلى فى عقدي عارف ان نادي المنيا مش بياكل حق حد بس انا استحملت كتير والأمور بقت صعبة جدا اتمنى الناس تحس بينا علشان كده كتير ". بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلاً :" النهارده 3 في الشهر كده بقالي 4 شهور مااخدتش قبض الشهر بتاعي إلى فى عقدي عارف ان نادي المنيا مش بياكل حق حد بس انا استحملت كتير والأمور بقت صعبة جدا اتمنى الناس تحس بينا علشان كده كتير ". Advertisements وأضاف محمد صادق قائلاً :" طبعا انا كتبت هنا علشان الناس مش بترد على حد في التليفون ".

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