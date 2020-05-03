حكمة كرة السلة سارة جمال تروي أزمتها مع الحجاب

كشفت سارة جمال أول حكم دولي محجبة في عالم كرة السلة المصرية عن أصعب موقف مرت به خلال مشاورها التحكيمي حتى الآن.

وحصلت سارة جمال على شارة التحكيم الدولي في عام 2016 لتصبح أول حكم دولي كرة سلة في العالم ترتدي الحجاب.

وقالت سارة في تصريحاتها لـ الاتحاد المصري لكرة السلة "أول مرة حكمت فيها بالحجاب كانت في تصفيات المنطقة الخامسة رجال وسيدات في ستاد القاهرة في مارس 2017 قلقت جدًا لما قالولي قبل أول ماتش

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انهم هيتأكدوا اذا كان ينفع أحكم بالحجاب ولا لا لأن قرار السماح باللعب بالحجاب كان لسة جديد وقلقت جدًا لحد ما اتأكدوا، لكن دي مكانتش الأزمة".

وتابعت "الأزمة كانت في بطولة الألعاب للدول الفرانكفونية في كوت ديفوار يوليو 2017، وقتها البعض قالي انهم سمحوا بالحجاب في تصفيات المنطقة الخامسة بس ممكن يرفضوا في البطولة دي وده كان موترني جدًا إني مش هوافق

أحكم من غيره".

وأضافت سارة "لما وصلت كوت ديفوار واتعينت أول ماتش كنت قلقانة جدًا لإن محدش أتكلم معايا بان الحجاب مسموح أو لا، وقررت هنزل الملعب عادي وأقولهم بكل ثقة اني مش هلعب غير بالحجاب".

وأستكمل "من غرفتي لحد الريسبشن علشان أقابل باقي طاقم التحكيم نروح الملعب استغرقت حوالي 3 دقائق ولكنهم كانوا أطول 3 دقائق في حياتي، كنت عمالة أدعي تكمل على خير ومحدش يعترض وأول ما قابلتهم لقيت تعاملهم عادي وقالولي يلا الأتوبيس مستنينا ورحت الماتش وحكمت عادي ومحدش اعترض ومن وقتها الأمور بقت طبيعية في كل البطولات وأصبحت أول حكم بالحجاب في العالم".