محمد النني يوافق على الاستمرار مع بشكتاش

أبدى محمد النني، لاعب فريق بشكتاش التركي المعار، موافقته في الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وخرج النني معارًا من نادي أرسنال الإنجليزي إلى بشكتاش في الصيف الماضي بعقد إعارة لموسم واحد على أن ينتهي في يونيو المقبل.
وفتح النني الباب أمام إدارة نادي بشكتاشللتفاوض من أرسنال من أجل تمديد إعارته والاستمرار مع الفريق التركي.
وأدلى لاعب وسط المنتخب المصري بتصريحات لصحيفة "تقويم" التركية، أكد رغبته في الاستمرار مع بشكتاش في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يشعر بالاستقرار مع النادي
وأضاف محمد النني أن مسئولي بشكتاش في حال رغبتهم في تمديد عقد الإعارة فسيتعين عليهم التواصل مع إدارة أرسنال المنوطة بالأمر.
كما أعرب لاعب أرسنال عن سعادته لتواجده مع بشكتاش، مشيرًا إلى أن الأمور كافة تسير على ما يرام في مع النادي وكذلك جماهيره.
وشارك محمد النيي في 28 مباراة مع بشكتاش منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي.
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