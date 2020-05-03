لاعب كولون الألماني يشكك في جدوى معايير النادى الصحية

شكك بيرجر فيرسترايت، لاعب وسط فريق كولون الألماني، في جدوى المعايير التي طبقها النادي الألماني بعد تأكد إصابة ثلاثة منمنتسبيه بفيروس كورونا المستجد.
وأعلن كولون يوم الجمعة إصابة ثلاثة أشخاص وهم لاعبان اثنان
قال فيرسترايت في تصريحات تليفزيونية: أمر غريب بعض الشيء أن يتم إخضاع اللاعبين الثلاثة فقط للعزل.
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