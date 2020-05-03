لاعب كولون الألماني يشكك في جدوى معايير النادى الصحية

شكك بيرجر فيرسترايت، لاعب وسط فريق كولون الألماني، في جدوى المعايير التي طبقها النادي الألماني بعد تأكد إصابة ثلاثة من منتسبيه بفيروس منتسبيه بفيروس كورونا المستجد. وأعلن كولون يوم الجمعة إصابة ثلاثة أشخاص وهم لاعبان اثنان Advertisements من الفريق وأخصائي علاج طبيعي بفيروس كورونا وأنهم سيخضعون للعزل لمدة 14 يومًا. من الفريق وأخصائي علاج طبيعي بفيروس كورونا وأنهم سيخضعون للعزل لمدة 14 يومًا. قال فيرسترايت في تصريحات تليفزيونية: أمر غريب بعض الشيء أن يتم إخضاع اللاعبين الثلاثة فقط للعزل.

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