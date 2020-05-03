الامارات | زيدان ينعي أيقونة الأغنية الجزائرية إيدير

شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان ينعي أيقونة الأغنية الجزائرية إيدير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، حزنه لوفاة أيقونة الفن الجزائري وأسطورة الأغنية الأمازيغية، الفنان حميد شريت الشهير باسم (إيدير).

وقال زيدان في تغريدة له في حسابه على انستجرام اليوم الأحد: "خبر حزين اليوم، علمنا برحيل رجل نحبه بشدة، رجل شجاع ومثالي".

وأضاف وهو يتحدث عن الفنان الراحل " لقد ميزت طفولتي مع عائلتي، لن أنسى أبدا لقائنا. أرقد بسلام".

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وتوفي الفنان إيدير، المنحدر من ولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل، أمس السبت بأحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز 71 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد الراحل فنانا عالميا وأسطورة الأغنية الأمازيغية، حيث برع في تأليف وأداء العديد من الأغاني المستوحاة من التراث الأمازيغي أشهرها " أبي ينوفا" التي ترجمت للعديد من اللغات.

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