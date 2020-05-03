الامارات | الشرطة الجزائرية تعتقل قاتل حكم كرة القدم

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شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الجزائرية تعتقل قاتل حكم كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد تقرير إخباري بأن الشرطة الجزائرية بولاية بجاية شرقي الجزائر، اعتقلت اليوم الأحد، قاتل حكم كرة القدم الشاب حسام عيادي، بعد سلسلة من التحقيقات والإجراءات وبمساعدة مواطنين من المدينة.
وكشفت صحيفة " الخبر" عبر موقعها الالكتروني، ان الأمر يتعلق بأحد معارف الضحية وجيرانه الذي يعمل سائق حافلة للنقل الجامعي ومعروف بتورطه في وقائع الاحتيال والابتزاز.
واوضحت الصحيفة أن الجاني نصب كمينا للضحية رفقة شخص ثالث ليقوم بقتله والاستيلاء على الأموال التي كانت بحوزته، مشيرة إلى أن المتهم زعم خلال التحقيقات أن الضحية "انتحر". كما قاد رجال الشرطة والدرك إلى مكان الجريمة ليتم انتشال جثة الحكم في ظروف صعبة جدا.
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