شكرا لقرائتكم جيرالدو يدرس عروض خليجية وبرازيلية للرحيل عن الأهلي فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلي بين عدة عروض تلقاها الفترة الماضية تمهيداً للرحيل لأحداها الموسم المقبل بعدما بات رحيله عن القلعة الحمراء أمراً نهائياً ومسألة وقت فقط.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أنه لا يحتاج جيرالدو في الفريق لذا تم الإتفاق على رحيله الموسم المقبل لكن تجميد النشاط الرياضي في العالم كله حالياً جراء "جائحة" كورونا ساهم في تعطيل تسويق اللاعب الأنجولي خاصة وأن الموسم المحلي لم ينته .

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ويمتلك جيرالدو عدة عروض من الخليج والبرازيل التى سبق واحترف فيها قبل انتقاله لنادي أول أغسطس الأنجولي الذى رحل منه للقلعة الحمراء.

وتتجه النية فى الأهلى للاستغناء عن خدمات جيرالدو الصيف المقبل لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية، خاصة أن الأهلى كان يرغب فى الاستغناء عنه فى يناير الماضى، لكن ضعف العروض المُقدمة له ثم دخول وليد آزارو مهاجم الفريق فى أزمة مع فايلر المدير الفنى للأهلى جعل إدارة القلعة الحمراء توافق على إعارة المهاجم المغربى للاتفاق السعودى حتى نهاية الموسم الجارى وتبقى على الجناح الأنجولى لحين إشعار آخر.

وانضم جيرالد للأهلى فى يناير قبل قادماً من أول أغسطس الأنجولى لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، ولعب جيرالدو عدة سنوات فى أكثر من نادٍ برازيلى قبل اللعب لنادى أول أغسطس الأنجولى والذى انتقل منه للقلعة الحمراء، ومن أفضل الأندية البرازيلية التى لعب لها جيرالدو نادى "كوريتيبا" الذى استمر معه 4 سنوات حتى رحل عنه عام 2014 بسبب خلافات مع المدرب ماركينيوس.