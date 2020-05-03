شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: التوأم حسام وإبراهيم حسن خاصماني 6 اشهر بعد واقعة قمة الانسحاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن عبد العزيز نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن التؤام حسام وإبراهيم حسن خاصماه بعد واقعة التدخل والانسحاب في قمة القطبين 1998، موضحا أن هذا الخصام استمر لمدة 6 أشهر.

وأضاف عبد العزيز في برنامج "لعبة وحكاية مع سيف " المُذاع على فضائية أون تايم سبورت، اليوم الأحد:" التدخل لم يكن عنيفا والدليل على عدم عنف اللعبة هو أن إبراهيم حسن رقص على العارضة ولعب المباراة التدريبية التي خاضها الأهلي بعد اللقاء."

وتابع قائلًا :"بعد هذه المباراة تمت إقالة فاروق جعفر، ومجلس إدارة الزمالك، وتم إيقاف محمد صبري لمدة عام من جانب اتحاد الكرة."

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وبدأ أيمن عبد الغزيز نجم الزمالك السابق مشواره الكروي مع الفريق الأبيض قبل أن يسافر إلى تركيا ليبدأ رحله احترافه الطويلة حاملا معه أماني وطموحات كبيرة.

بعد سنوات من الاحتراف عاد أصغر قائد للزمالك عبر تاريخه إلى فريقه الأول من جديد وحقق معه العديد من النجاحات بمسيرته الكروية قبل أن يعتزل ويتوجه للتدريب.