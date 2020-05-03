شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: فاروق جعفر رفض الانصياع لرئيس النادي باستكمال قمة الانسحاب في 1998 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أيمن عبد العزيز نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن انسحاب الفريق الأبيض أمام الأهلي عام 1999 كان بسبب قناعتهم أن الطرد الذي تعرض له كان ظالمًا، قائلًا أنهم رفضوا تنفيذ قرار رئيس النادي آنذاك كمال درويش بالعودة للملعب.

وأضاف عبد العزيز في برنامج "لعبة وحكاية مع سيف " المُذاع على فضائية أون تايم سبورت، اليوم الأحد: " قانون العرقلة من الخلف هو أنه تم تطبيقه خارج مصر، ولم يتم تطبيقه في مصر خلال ذلك التوقيت ولم يقم اتحاد الكرة باخبارنا بهذا الشيء، ولم يرسلوا لنا محاضرين لإطلاعنا على الجديد في القانون."

وأضاف: "الطرد بالنسبة للقوانين في مصر ظالم، لكنه في أوروبا غير ظالم، لأنها كانت مباراة قمة وأول خطأ في المباراة."

وواصل: "كنت أتمنى أن يتم استكمال المباراة والزمالك يفوز حتى لا أتحمل المسئولية، لكن لم يكن هناك شخص واحد معترض على الانسحاب من المباراة."

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واستطرد: "رئيس النادي كان يرغب في استكمال المباراة، لكن فاروق جعفر واللاعبين رفضوا العودة واستكمال اللقاء، هناك توقيتات لا تستطيع خلالها السيطرة على اللاعبين."

وبدأ أيمن عبد الغزيز نجم الزمالك السابق مشواره الكروي مع الفريق الأبيض قبل أن يسافر إلى تركيا ليبدأ رحله احترافه الطويلة حاملا معه أماني وطموحات كبيرة.

بعد سنوات من الاحتراف عاد أصغر قائد للزمالك عبر تاريخه إلى فريقه الأول من جديد وحقق معه العديد من النجاحات بمسيرته الكروية قبل أن يعتزل ويتوجه للتدريب.