جيمس ميلنر يتحدى اسرع امرأة في بريطانيا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن النجم الإنجليزي جيمس ميلنر، لاعب خط وسط فريق ليفربول الإنجليزي، من خلال مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” تحدي السرعة مع العداءة البريطانية، ديانا آشر سميث.

جيمس ميلنر كتب تعليقا على الفيديو قال فيه: “وحش التحدي الذي وضعته أسرع امرأة في بريطانيا على الإطلاق ديانا آشرسميث، 165 تمرينا في 45 ثانية بالنسبة لي، وكانت هذه ضربة قوية”.

لاعب ليفربول لم ينجح في الاقتراب من رقم العداءة البريطانية البالغة من العمر 24 عاما التي أدت 174 تمرينا للعدو خلال الزمن نفسه.

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العداءة سميث، التي أطلقت “تحدي السرعة”، تعد أسرع امرأة بريطانية في التاريخ المسجل، وقد تم إدراجها في قائمة Powerlist باعتبارها واحدة من أكثر الأشخاص نفوذا في المملكة المتحدة من منطقة الكاريبي الإفريقية.

يشار إلى أن النشاط الكروي متوقف حاليا بريطانيا ودول عديدة حول العالم ونذلك بعد تقشي وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وإصابة ووفاة الآلاف.