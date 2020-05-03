قصر إدين هازارد يتحول إلى عزل صحي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اشترى النجم البلجيكي إدين هازارد، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، منزلا فخما في العاصمة الإسبانية مدريد ليستقر به بصحبة عائلته وذلك بعد انتقاله إلى الفريق الملكي ريال مدريد.

هازارد، كان قد انضم في الصيف الماضى، لصفوف فريق ريال مدريد، قادما من فريق تشيلسى الإنجليزي، بعقد لمدة 5 سنوات قادمة، إلا أنه تعرض لإصابة قوية على مستوى الكاحل، خلال لقاء فريق ليفانتي في الدوري الإسباني، خلال شهر فبراير الماضي، قبل أن يجري عملية جراحية في أمريكا.

صحيفة “ص” البريطانية ذكرت أن اللاعب دفع 10 ملايين جنيه إسترليني لهذا المنزل المستقبلي في أحد الأحياء الراقية والفخمة بمدينة مدريد، حيث يعيش العديد من زملائه.

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الصحيفة أضافت أن المنزل يتميز بالمفروشات الحديثة، ويضم ست غرف نوم و10 حمامات، فضلا عن حمام سباحة، بالإضافة إلى صالة رياضية “جيميانزيوم”، ما يعني أن القصر جاهز للحجر الصحي.

المنزل يتضمن أيضا العديد من وسائل الراحة مثل منتجع صحي إذا رغبت الأسرة في الاسترخاء وملعب تنس، كما يمكن للعائلة قضاء ليلة فيلم في غرفة السينما المنزلية.

وبه ستائر معتمة وغيرها من الأدوات المتطورة التي يمكن ضبطها وتشغيلها إلكترونيا لتوفير الراحة المثلي، فضلا عن أن بعض الجدران مصنوعة من بلورة عملاقة تعطي تباينا رائعا للحجر دون السماح بمرور الضوء.