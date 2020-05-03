شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى يدرس الرحيل عن برشلونة نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «le10sport» الفرنسية مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، الرحيل عن فريق برشلونة الإسبانية، فى نهاية الموسم الجارى، وذلك لعدة أسباب يأتى على رأسها الأزمة الاقتصادية التى يعيش فيها البلوجرانا بسبب توقف النشاط الرياضى، تأتى سببا رئيسيا فى دراسة البرغوث الأرجنتينى الرحيل عن صفوف الفريق الكتالونى فى نهاية الموسم الحالى، مشيرة إلى أن ميسى يمتلك بندًا فى عقده الحالى، يمنحه حق الرحيل بشكل مجانى عن الفريق.

قالت الصحيفة إن الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها البارسا تعد أحد أهم الأسباب التى قد تدفع البرغوث الأرجنتينى للرحيل عن صفوف الفريق، خاصة أن إدارة النادى لن تكون قادرة على تنفيذ مطالبه المادية الكبيرة لتمديد عقده، كما أن اللاعب وأسرته بدأوا فى التفكير جديا فى الرحيل عن برشلونة، لا سيما أن ميسى سيرفض تماما أى مطالبات بتخفيض راتبه من أجل تجديد عقده مع النادى.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك سببا قد يدفع ليونيل للرحيل عن برشلونة وهو عدم قدرة إدارة البارسا على تلبية أحد طلبات النجم الأرجنتينى بضم البرازيلى نيمار دا سيلفا، مشددة على أن اللاعب كان لديه اتفاق مع إدارة النادى بالتعاقد مع صديقه القديم إما فى الصيف الماضى أو الجارى، وهو الأمر الصعب فى ظل الأزمة المالية كما أن مسؤولى الفريق الكتالونى يضعون الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز، نجم فريق إنتر ميلان الإيطالى، أولوية فى التعاقدات خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ إعلان ميسى عن تخليه ونجوم البارسا عن نسبة 70% من عقودهم لمواجهة الأزمة الحالية بسبب تفشى فيروس «كورونا»، لم يتواصل معه أحد من مسؤولى النادى الكتالونى لمناقشة تجديد عقده.

وتابعت الصحيفة أن هناك عقبة أخرى فى طريق تجديد عقد ميسى مع البارسا تتمثل فى الإدارة الحالية للنادى الكتالونى، وعلى رأسها جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادى، حيث يرى الأرجنتينى أن استقالة 6 من أعضاء مجلس إدارة برشلونة خلال الفترة الأخيرة بأمر من بارتوميو، تعزز وجود شبهات الفساد التى تحدثت عنها الصحافة خلال الفترة الماضية.

كما يشعر اللاعب بصعوبة التعامل مع الإدارة الحالية بعد أزماتها الأخيرة مع اللاعبين والذى ظهر فى التصريحات النارية بين اللاعب والفرنسى أبيدال، المدير الرياضى للنادى، كما أن بارتوميو لا يبدو أن لديه استعدادا للتخلى عن مقعد رئاسة النادى حتى انتهاء ولايته الصيف المقبل.

وشارك ميسى فى 718 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 627 هدفا، وحقق 34 بطولة، كما توج بالعديد من الجوائز الفردية، أبرزها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم 6 مرات، كما أنه منذ بداية الموسم الحالى، لعب النجم الأرجنتينى 31 مباراة مع برشلونة بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 24 هدفا وصنع 16 آخرين.

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ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الإسبانى هذا الموسم، برصيد 58 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى ريال مدريد، الوصيف برصيد 56 نقطة، حيث تسبب تفشى فيروس كورونا، فى توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، خلال الوقت الحالى.