برشلونة يسعى لضم بيانيتش من يوفنتوس عبر صفقة تبادلية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن نادي برشلونة الإسباني يأمل في الحصول على خدمات البوسني ميراليم بيانيتش، لاعب يوفنتوس الإيطالي، ولكن الأمر متوقف على انتقال لاعب الفريق الإسباني آرتور إلى الفريق الإيطالي في صفقة تبادلية.
وأوضحت الصحيفة أن بيانيتش يأمل في الانتقال إلى صفوف برشلونة في هذا الصيف، والخروج من إيطاليا ومن قلعة السيدة العجوز، وخوض تحدي جديد في إسبانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البرازيلي آرتور لديه اتصالات مع مسؤولي فريق توتنهام الإنجليزي من أجل الانتقال له وترك برشلونة، ولكن تسعى إدارة برشلونة واليوفنتوس للضغط على اللاعب من أجل الانتقال إلى إيطاليا لتسهيل الأمور وحسم صفقة انتقال بيانيتش إلى قلعة الكامب نو.
ويسعى برشلونة للحصول على خدمات البوسني بيانيتش البالغ من العمر ٣٠ عاماً، خاصة أن اللاعب كان محط أنظار لويس إنريكي المدرب السابق لفريق برشلونة في عام ٢٠١٦.
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