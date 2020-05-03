مدرب ليفربول الأسبق يطالب بمنح لقب الدوري الإنجليزي للريدز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب جيرار أولييه، مدرب ليفربول الأسبق، سلطات كرة القدم الإنجليزية بمنح لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ناديه السابق، حتى في حالة عدم إتمام الموسم في ظل تفشي فيروس كورونا.
وينفرد ليفربول وبكل جدارة بصدارة الترتيب متفوقا بفارق 25 نقطة على أقرب ملاحقيه قبل 9 جولات من نهاية الموسم، حيث توقفت مباريات الدوري في التاسع من مارس الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية.
ويرى أولييه، الذي سبق أن قاد ليفربول للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وبكأس الاتحاد الأوروبي في 2001 خلال 6 أعوام أمضاها على رأس الجهاز الفني في أنفيلد، أن فريق المدرب الألماني يورجن كلوب يستحق التتويج باللقب عن جدارة.
وردا على سؤال عن أحقية ليفربول في التتويج باللقب للمرة الأولى منذ 1990 قال مدرب منتخب فرنسا السابق لمحطة توكسبورت الإذاعية «نعم. هذا ما فعلوه في فرنسا. لقد منحوا اللقب لباريس سان جيرمان الذي كان يتفوق في الصدارة بفارق 12 نقطة وأعتقد أن ليفربول يحتاج للفوز بمباراتين فقط لضمان الفوز باللقب».
وأضاف المدرب الفرنسي: «لو كان الفارق نقطتين أو ثلاث نقاط لكان من الممكن القول أن هناك فرص أمام الفرق التالية لكن في ظل وجود 25 نقطة فهو بالتأكيد سيحصد اللقب. وهو يستحق ذلك».
وقال أولييه الذي يعمل مستشارا لرئيس نادي أولمبيك ليون جان ميشيل، إنه يتعين على رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الالتزام بتعليمات الحكومة فيما يتصل باستئناف النشاط الرياضي من عدمه.
وأوضح قائلا: «أعتقد أنه يتعين عليهم اتباع تعليمات الحكومة. فإذا ما قررت الحكومة التوقف فلابد لنا الالتزام بذلك».
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