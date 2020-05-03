شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يتصدر سباق التوقيع مع «راكيتيتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر نادي توتنهام الإنجليزي سباق التوقيع مع النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة الإسباني، المتوقع رحيله عن قلعة كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، يبدو الدولي الكرواتي في طريقه لمغادرة البلوجرانا بسبب عدم حصوله على دقائق لعب كافية منذ تعاقد فريقه مع الهولندي فرينكي دي يونج مطلع الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن توتنهام ليس هو النادي الوحيد المهتم بالحصول على خدمات «راكيتيتش»، إذ يرتبط اسمه كذلك بكل من يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين وأتلتيكو مدريد الإسباني.