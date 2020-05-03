شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: أخطط لرئاسة نادي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن عبد العزيز نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه يحلم برئاسة نادي الزمالك ويخطط لهذا الحلم حتى يعود الزمالك كبيرا كما كان.

وأضاف عبد العزيز في برنامج "لعبة وحكاية مع سيف " المُذاع على فضائية أون تايم سبورت، اليوم الأحد، أنه لن يترشح للعضوية ويمكن أن يبدأ هذا الحلم من منصب نائب الرئيس مباشرة، ليكون عرش الرئاسة هدفه التالي.

وأكد نجم الزمالك السابق أنه سيهتم ببناء فريق من أبناء النادي وسيهتم بكيان الزمالك.

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وبدأ أيمن عبد الغزيز نجم الزمالك السابق مشواره الكروي مع الفريق الأبيض قبل أن يسافر إلى تركيا ليبدأ رحله احترافه الطويلة حاملا معه أماني وطموحات كبيرة.

بعد سنوات من الاحتراف عاد أصغر قائد للزمالك عبر تاريخه إلى فريقه الأول من جديد وحقق معه العديد من النجاحات بمسيرته الكروية قبل أن يعتزل ويتوجه للتدريب.