شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: لو عاد بنا الزمن لرفضنا الانسحاب أمام الأهلي في موسم 98 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أيمن عبد العزيز نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن واقعة انسحاب الزمالك أمام الأهلي فى موسم 1998 – 1999، فى أقصر مباراة فى تاريخ مباريات القمة حيث جاء الانسحاب بعد 4 دقائق فقط من صافرة البداية.

وأضاف عبد العزيز في برنامج "لعبة وحكاية مع سيف " المُذاع على فضائية أون تايم سبورت، اليوم الأحد، أن الزمالك صدم بعد طرد الحكم له عقب التدخل العنيف على إبراهيم حسن، ليقرر الفرنسى مارك باتا حكم المباراة حينها طرد لاعب الأبيض وهو ما أدى إلى انسحاب الفريق سريعًا، بعد إصرار من فاروق جعفر المدير الفنى للقلعة البيضاء وقتها.

وقال عبد العزيز: "فاروق جعفر قال لو كان الطرد للاعب أخر غيري لقررنا استكمال المباراة وهو شىء أسعدني وخفف عني الضغوط وقتها، لكن لو عاد بنا الزمن لما قررنا الانسحاب.

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وبدأ أيمن عبد الغزيز نجم الزمالك السابق مشواره الكروي مع الفريق الأبيض قبل أن يسافر إلى تركيا ليبدأ رحله احترافه الطويلة حاملا معه أماني وطموحات كبيرة.

بعد سنوات من الاحتراف عاد أصغر قائد للزمالك عبر تاريخه إلى فريقه الأول من جديد وحقق معه العديد من النجاحات بمسيرته الكروية قبل أن يعتزل ويتوجه للتدريب.