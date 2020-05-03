شكرا لقرائتكم أيمن عبد العزيز: الزمالك مفتوح دائما ومادة خصبة للإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أيمن عبد العزيز نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أفة اللقلعة البيضاء أنها مادة خصبة للإعلام موضحا أن الفريق مفتوح بشكل أكثر من اللازم على الإعلام وكل أخباره وكواليسه.
وأضاف عبد العزيز في برنامج "لعبة وحكاية مع سيف " المُذاع على فضائية أون تايم سبورت، اليوم الأحد، أن الزمالك فريق كبير لكنه مفتوح اعلاميا وهذا يسبب له الكثيرة من الأزمات والمشاكل.
وبدأ أيمن عبد الغزيز نجم الزمالك السابق مشواره الكروي مع الفريق الأبيض قبل أن يسافر إلى تركيا ليبدأ رحله احترافه الطويلة حاملا معه أماني وطموحات كبيرة.
بعد سنوات من الاحتراف عاد أصغر قائد للزمالك عبر تاريخه إلى فريقه الأول من جديد وحقق معه العديد من النجاحات بمسيرته الكروية قبل أن يعتزل ويتوجه للتدريب.
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